Китайский клуб хочет купить Роналду
18 января 2018 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале». Сумма, которую «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов потратить на Роналду, не называется, пишет Lenta.ru со ссылкой на Gianlucadimarzio.com.
Контракт португальца с испанским клубом рассчитан до 2021 года.
За «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступает бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витцель, покинувший Санкт-Петербург в 2016 году.
16 января президент «Реала» Флорентино Перес распорядился найти для Роналду новую команду. Соответствующее поручение он передал агенту футболиста Жорже Мендешу. За день до этого СМИ сообщали, что Роналду обиделся на Переса и захотел уйти из клуба. Форвард посчитал, что его обманули, не предложив новый контракт на улучшенных условиях. Португалец попросил продать его за 100 миллионов евро летом 2018 года.
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