США и Канада призвали Азербайджан отпустить на свободу оппозиционного журналиста Мухтарлы

PanARMENIAN.Net - Совместное заявление США и Канады о приговоре азербайджанскому оппозиционному журналисту Афгану Мухтарлы было представлено 18 января Постоянному совету ОБСЕ в Bене.

В заявлении, в частности, США и Канада призывают власти Азербайджана отпустить журналиста на свободу.

«B свете наших общих обязательств перед ОБСЕ об уважении свободы выражения мнений, Канада и США выражают беспокойство приговором от 12 января, вынесенным азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы о лишении его свободы на шесть лет»,- говорится в заявлении, пишет Contact.az.

12 января Балакянский районный суд Азербайджана приговорил журналиста к шести годам лишения свободы, признав его виновным в неповиновении представителям властей, контрабанде валюты и незаконном пересечении границы.

«По информации, Мухтарлы был похищен в Грузии 29 мая и впоследствии арестован в Азербайджане по обвинению в контрабанде и другим обвинениям, которые воспринимаются, как политически мотивированные. Канада и США призывают правительство Азербайджана освободить Мухтарлы и всех лиц, содержащихся под стражей за осуществление своих основных свобод.

Мы продолжаем внимательно следить за грузинским расследованием сообщения о похищении и запросить у наших грузинских коллег информацию об продвижении в этом вопросе», - говорится в заявлении.

Афган Мухтарлы известен материалами о коррупции в армии, а также среди высших чиновников Азербайджана, в том числе семьи президента страны Ильхама Алиева. Опасаясь репрессий, он в 2015 году перебрался вместе с семьей в Грузию, где намеревался получить статус политического убежища. В мае 2017 года Мухтарлы был похищен неизвестными в Тбилиси, а через сутки его задержали азербайджанские пограничники.