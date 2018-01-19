США и Канада призвали Азербайджан отпустить на свободу оппозиционного журналиста Мухтарлы
19 января 2018 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Совместное заявление США и Канады о приговоре азербайджанскому оппозиционному журналисту Афгану Мухтарлы было представлено 18 января Постоянному совету ОБСЕ в Bене.
В заявлении, в частности, США и Канада призывают власти Азербайджана отпустить журналиста на свободу.
«B свете наших общих обязательств перед ОБСЕ об уважении свободы выражения мнений, Канада и США выражают беспокойство приговором от 12 января, вынесенным азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы о лишении его свободы на шесть лет»,- говорится в заявлении, пишет Contact.az.
12 января Балакянский районный суд Азербайджана приговорил журналиста к шести годам лишения свободы, признав его виновным в неповиновении представителям властей, контрабанде валюты и незаконном пересечении границы.
«По информации, Мухтарлы был похищен в Грузии 29 мая и впоследствии арестован в Азербайджане по обвинению в контрабанде и другим обвинениям, которые воспринимаются, как политически мотивированные. Канада и США призывают правительство Азербайджана освободить Мухтарлы и всех лиц, содержащихся под стражей за осуществление своих основных свобод.
Мы продолжаем внимательно следить за грузинским расследованием сообщения о похищении и запросить у наших грузинских коллег информацию об продвижении в этом вопросе», - говорится в заявлении.
Афган Мухтарлы известен материалами о коррупции в армии, а также среди высших чиновников Азербайджана, в том числе семьи президента страны Ильхама Алиева. Опасаясь репрессий, он в 2015 году перебрался вместе с семьей в Грузию, где намеревался получить статус политического убежища. В мае 2017 года Мухтарлы был похищен неизвестными в Тбилиси, а через сутки его задержали азербайджанские пограничники.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
Пеле попал в больницу из-за истощения 19 января легендарный бразильский футболист почувствовал недомогание и потерял сознание
Моуринью поддержал идею о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед» В случае перехода Роналду снова поработает со специалистом, под руководством которого выступал с 2010-го по 2013 год в «Реале»
Искусственный интеллект от Microsoft рисует объекты по текстовым описаниям По словам разработчиков, система создает изображения на основе текстовых описаний с удивляющей точностью
Пол Мерсон: Мхитарян может стать сенсацией в «Арсенале» «Я большой поклонник Мхитаряна, наблюдал за ним еще в Дортмунде, где его признали игроком сезона, и где он много забивал»,- сказал Мерсон