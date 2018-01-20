Мхитарян попрощался с «Манчестер Юнайтед» со слезами на глазах
20 января 2018 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, который близок к переходу в лондонский «Арсенал», 19 января со слезами на глазах попрощался с партнерами по команде на базе в Каррингтоне.
«Это была проникновенная речь со слезами на глазах. Генрих был популярной фигурой в команде»,- сказал источник в клубе, пишет Daily Mail.
«Мы знаем, что он не очень рад тому, каким образом сложилась вся эта ситуация, но он понимает, что у него больше шансов заиграть в «Арсенале», чем здесь. Он предпочел бы уйти на своих собственных условиях», - заявил неназванный источник.
Мхитарян близок к переходу в лондонский «Арсенал». А «Манчестер Юнайтед» в скором времени должен объявить о приобретении чилийского нападающего Алексиса Санчеса.
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