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Мхитарян попрощался с «Манчестер Юнайтед» со слезами на глазах

Мхитарян попрощался с «Манчестер Юнайтед» со слезами на глазах
20 января 2018 - 11:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, который близок к переходу в лондонский «Арсенал», 19 января со слезами на глазах попрощался с партнерами по команде на базе в Каррингтоне.

«Это была проникновенная речь со слезами на глазах. Генрих был популярной фигурой в команде»,- сказал источник в клубе, пишет Daily Mail.

«Мы знаем, что он не очень рад тому, каким образом сложилась вся эта ситуация, но он понимает, что у него больше шансов заиграть в «Арсенале», чем здесь. Он предпочел бы уйти на своих собственных условиях», - заявил неназванный источник.

Мхитарян близок к переходу в лондонский «Арсенал». А «Манчестер Юнайтед» в скором времени должен объявить о приобретении чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

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