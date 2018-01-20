Представители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армян
20 января 2018 - 13:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Помощники экс-президента США Барака Обамы, бывший посол США в ООН Саманта Пауэр и заместитель советника по национальной безопасности в администрации Обамы Бен Родс принесли извинения за то, что не признали Геноцид армян.
«Это была ошибка. Мы должны были признать Геноцид армян», – сказал Родс, пишет Politico.
По его словам, администрация бывшего президента США не признала Геноцид армян, так как беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию.
Пауэр, в свою очередь, принесла извинения и выразила сожаления по поводу того, что администрация Обамы разочаровала американских армян.
Будучи кандидатом в президенты в 2008 году, Обама пообещал, что официально признает Геноцид армян историческим фактом. Однако с момента своего вступления в должность в 2008 году он ни разу не произнес слова «геноцид», в том числе и в 2015 году, когда отмечалась 100-я годовщина Геноцида армян. Обама использовал формулировку «Мец Ехерн» («большая резня»).
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