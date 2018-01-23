В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
23 января 2018 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 января, по положению на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Труднопроходима автотрасса Сотк-Карвачар, закрыт перевал Варденяц.
МЧС Армении рекомендует водителям ездить на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
Согласно данным центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, 22 января, по положению на 11:00, с российской стороны на границе наблюдалось скопление 279 грузовых автомобилей.
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