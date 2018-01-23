Президент УЕФА: Нужно остановить скупку богатыми клубами лучших игроков
23 января 2018 - 13:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что Союз будет бороться за сохранение соревновательного баланса в футболе.
По его словам, богатые клубы не должны покупать всех лучших игроков.
«Самые богатые клубы скупают всех лучших игроков. Мы должны остановить это», – рассказал словенец в интервью The Telegraph. В ближайшее время Чеферин проведет встречу с владельцами топ-клубов, чтобы обсудить введение в европейском футболе ограничений на агентские комиссионные и потолка зарплат для игроков, пишет Eurosport.
«Мы обяжем клубы, которые не будут соблюдать новые правила, заплатить налог на роскошь», – добавил президент УЕФА.
УЕФА намерен дополнить финансовый фэйр-плей ограничениями для трансферов – разница между покупками и продажами не должна составлять более 100 миллионов евро.
Чеферин введет ограничение по количеству игроков, которых приобретут или возьмут в аренду клубы, чтобы избежать ситуации, когда на контракте в «Челси» более 50 футболистов.
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