Президент УЕФА: Нужно остановить скупку богатыми клубами лучших игроков

PanARMENIAN.Net - Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что Союз будет бороться за сохранение соревновательного баланса в футболе.

По его словам, богатые клубы не должны покупать всех лучших игроков.

«Самые богатые клубы скупают всех лучших игроков. Мы должны остановить это», – рассказал словенец в интервью The Telegraph. В ближайшее время Чеферин проведет встречу с владельцами топ-клубов, чтобы обсудить введение в европейском футболе ограничений на агентские комиссионные и потолка зарплат для игроков, пишет Eurosport.

«Мы обяжем клубы, которые не будут соблюдать новые правила, заплатить налог на роскошь», – добавил президент УЕФА.

УЕФА намерен дополнить финансовый фэйр-плей ограничениями для трансферов – разница между покупками и продажами не должна составлять более 100 миллионов евро.

Чеферин введет ограничение по количеству игроков, которых приобретут или возьмут в аренду клубы, чтобы избежать ситуации, когда на контракте в «Челси» более 50 футболистов.