Мужниекс: Баку должен поменять политический курс, если хочет улучшить отношения с ЕС

PanARMENIAN.Net - Азербайджан должен поменять политический курс, если хочет улучшения отношений с Европой. Об этом заявил Еврокомиссар по правам человека Нилс Мужниекс, комментируя приговор азербайджанскому оппозиционному журналисту-исследователю Афгану Мухтарлы о лишении его свободы на 6 лет по обвинению в контрабанде и незаконном переходе границы.

«Я резко осуждают приговор журналисту Афгану Мухтарлы. Считаю это продолжением беззакония, начатого с его похищения в Тбилиси и незаконном перевозе через границу в Азербайджан»,- сказал Мужниекс, пишет Turan.

Афган Мухтарлы известен материалами о коррупции в армии, а также среди высших чиновников Азербайджана, в том числе семьи президента страны Ильхама Алиева. Опасаясь репрессий, он в 2015 году перебрался вместе с семьей в Грузию, где намеревался получить статус политического убежища. В мае 2017 года Мухтарлы был похищен неизвестными в Тбилиси, а через сутки его задержали азербайджанские пограничники.

12 января Балакянский районный суд Азербайджана приговорил журналиста к шести годам лишения свободы, признав его виновным в неповиновении представителям властей, контрабанде валюты и незаконном пересечении границы.

«Этот случай показал, что власти Азербайджана не останавливаются на преследовании своих критиков в пределах страны, а проводят карательные акции за пределами Азербайджана. Это абсолютно неприемлемо и недопустимо», - отметил Еврокомиссар.

На вопрос об отношении международного сообщества Мужниекс ответил, что Баку должен выполнять собственные обязательства в области прав человека, и международные партнеры по-прежнему будут требовать от Баку их выполнения.

«Прежде всего, мы требуем соблюдения положений Европейской конвенции прав человека и освобождения Ильгара Мамедова согласно решению Европейского суда по правам человека. Мы также требуем обеспечить права независимых адвокатов и дать им возможность свободно работать в Азербайджане. Мы настаиваем на необходимости освободить осужденных по политическим мотивам и снять ограничения на передвижения тем, кто уже освобожден из заключения», - отметил Еврокомиссар.

Далее Мужниекс подчеркнул, что власти должны снять все те ограничения, которые сделали невозможным работу гражданского общества в стране и прекратить уголовные дела против десятков НПО, начатые в 2014 году.

«Bласти Азербайджана должны поменять курс, если хотят нормализации отношений с Европой», - отметил он.

На вопрос, возможно ли введение санкций в отношении Азербайджана, Мужниекс сказал, что данная тема не входит в его компетенцию.