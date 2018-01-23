Мужниекс: Баку должен поменять политический курс, если хочет улучшить отношения с ЕС
23 января 2018 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан должен поменять политический курс, если хочет улучшения отношений с Европой. Об этом заявил Еврокомиссар по правам человека Нилс Мужниекс, комментируя приговор азербайджанскому оппозиционному журналисту-исследователю Афгану Мухтарлы о лишении его свободы на 6 лет по обвинению в контрабанде и незаконном переходе границы.
«Я резко осуждают приговор журналисту Афгану Мухтарлы. Считаю это продолжением беззакония, начатого с его похищения в Тбилиси и незаконном перевозе через границу в Азербайджан»,- сказал Мужниекс, пишет Turan.
Афган Мухтарлы известен материалами о коррупции в армии, а также среди высших чиновников Азербайджана, в том числе семьи президента страны Ильхама Алиева. Опасаясь репрессий, он в 2015 году перебрался вместе с семьей в Грузию, где намеревался получить статус политического убежища. В мае 2017 года Мухтарлы был похищен неизвестными в Тбилиси, а через сутки его задержали азербайджанские пограничники.
12 января Балакянский районный суд Азербайджана приговорил журналиста к шести годам лишения свободы, признав его виновным в неповиновении представителям властей, контрабанде валюты и незаконном пересечении границы.
«Этот случай показал, что власти Азербайджана не останавливаются на преследовании своих критиков в пределах страны, а проводят карательные акции за пределами Азербайджана. Это абсолютно неприемлемо и недопустимо», - отметил Еврокомиссар.
На вопрос об отношении международного сообщества Мужниекс ответил, что Баку должен выполнять собственные обязательства в области прав человека, и международные партнеры по-прежнему будут требовать от Баку их выполнения.
«Прежде всего, мы требуем соблюдения положений Европейской конвенции прав человека и освобождения Ильгара Мамедова согласно решению Европейского суда по правам человека. Мы также требуем обеспечить права независимых адвокатов и дать им возможность свободно работать в Азербайджане. Мы настаиваем на необходимости освободить осужденных по политическим мотивам и снять ограничения на передвижения тем, кто уже освобожден из заключения», - отметил Еврокомиссар.
Далее Мужниекс подчеркнул, что власти должны снять все те ограничения, которые сделали невозможным работу гражданского общества в стране и прекратить уголовные дела против десятков НПО, начатые в 2014 году.
«Bласти Азербайджана должны поменять курс, если хотят нормализации отношений с Европой», - отметил он.
На вопрос, возможно ли введение санкций в отношении Азербайджана, Мужниекс сказал, что данная тема не входит в его компетенцию.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
Номинанты на «Оскар» объявлены На «Оскар» за лучшую женскую роль претендуют: Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»)
Надаль вылетел с Australian Open 31-летний Надаль снялся с матча в пятом сете при счете 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 52 минуты
В Германии убившего шестерых медбрата обвинили в смерти еще 97 человек Прокуратура немецкого Ольденбурга считает, что 41-летний мужчина убил 62 пациента в больнице города и еще 35 в медучреждении соседнего Дельменхорста
В Болгарии установят памятник Гарегину Нжде Он отметил, что на прошлой неделе посетил Армению для консультаций со специалистами, чтобы памятник Нжде был выполнен на самом высоком уровне