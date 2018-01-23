В Германии убившего шестерых медбрата обвинили в смерти еще 97 человек
23 января 2018 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В Германии медбрату Нильсу Хегелю, который отбывает пожизненное наказание за убийства пациентов, предъявили обвинения в еще 97 аналогичных преступлениях.
Прокуратура немецкого Ольденбурга считает, что 41-летний мужчина убил 62 пациента в больнице города и еще 35 в медучреждении соседнего Дельменхорста. По словам прокурора, Хегель делал лежащим в реанимации больным инъекции с опасными для жизни дозами лекарств, чтобы «показать коллегам и начальству свои навыки возвращения людей к жизни и бороться со скукой». За спасение жизней он даже прослыл среди коллег «Рэмбо-спасателем», пишет Lenta.ru со ссылкой на Nordwest-Zeitung.
Медбрат использовал препараты, вызывавшие у пациентов сердечную аритмию, фибрилляцию желудочков и гипотонию. Затем он старался реанимировать их, однако далеко не всегда это получалось.
Мужчина работал в больницах с 1999-го по 2005 год. По данным следствия, свое первое убийство медбрат совершил в Ольденбурге в 2000-м. Там Хегеля ни разу не поймали, однако сотрудники медучреждения начали подозревать мужчину, и поэтому его уволили. При этом ему дали хорошую рекомендацию, и он устроился в больницу в Дельменхорсте, где продолжил совершать убийства. На месте преступления его поймали лишь в 2005 году.
В 2008-м и 2015-м Хегеля осудили за шесть случаев убийств и попыток убийств. Он отбывает заключение в тюрьме Ольденбурга.
В ноябре 2017 года в ходе расследования стало известно, что Хегель мог быть причастен к убийству 106 человек.
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