Венгер обеспокоен потерей самоуверенности Мхитаряном после МЮ
24 января 2018 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил обеспокоенность в связи с воможной потерей полузащитником сборной Армении Генрихом Мхитаряном самоуверенности после перехода из «Манчестер Юнайтед». Об этом он заявил в беседе с журналистами.
«Конечно, меня беспокоит, насколько все это отрицательно повлияло на него. Переход в «Арсенал» открывает новые возможности для Мхитаряна. В целом, у Мхитаряна есть необходимые качества, чтобы вписаться в нашу игру. Они основываются во многом на движении и технических характеристиках. У него должное отношение к делу, так что я уверен, что все получится»,- сказал тренер, пишет The Daily Mail.
«Он способен сыграть на любой позиции. И на флангах, и в центре. Думаю, он очень универсальный, и это поможет нам более эффективно выходить в атаку. Он умеет отдать проникающий пас и ворваться на скорости, а также имеет опыт борьбы на самом высоком уровне»,- добавил Венгер.
Ранее «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» объявили о переходах Алексиса Санчеса и Генриха Мхитаряна. В лондонском клубе Генрих Мхитарян взял 7-й номер и уже провел первую тренировку.
Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images
Самое значимое
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Азербайджанца выгнали из зала заседаний ПАСЕ во время выступления Сержа Саргсяна Во время выступления президента азербайджанский активист поднял фотографии двоих членов азербайджанской диверсионно-разведывательной группы Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева
Вышел тизер фильма Саакашвили про Украину (видео) «Это что-то с чем-то. Посмотрите — простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то...» — говорит Саакашвили в видео, после чего падает на мокрый песок на спину и разводит руками
Алиев: Москва и Баку обсуждают новые поставки вооружений Объем военных поставок России Азербайджану оценивается в $5 млрд
Старейший житель Земли, возможно, живет в Армении Ни один из 20 старейших ни один из 20 старейших жителей Армении не живет в доме престарелых