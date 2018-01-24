Венгер обеспокоен потерей самоуверенности Мхитаряном после МЮ

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил обеспокоенность в связи с воможной потерей полузащитником сборной Армении Генрихом Мхитаряном самоуверенности после перехода из «Манчестер Юнайтед». Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Конечно, меня беспокоит, насколько все это отрицательно повлияло на него. Переход в «Арсенал» открывает новые возможности для Мхитаряна. В целом, у Мхитаряна есть необходимые качества, чтобы вписаться в нашу игру. Они основываются во многом на движении и технических характеристиках. У него должное отношение к делу, так что я уверен, что все получится»,- сказал тренер, пишет The Daily Mail.

«Он способен сыграть на любой позиции. И на флангах, и в центре. Думаю, он очень универсальный, и это поможет нам более эффективно выходить в атаку. Он умеет отдать проникающий пас и ворваться на скорости, а также имеет опыт борьбы на самом высоком уровне»,- добавил Венгер.

Ранее «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» объявили о переходах Алексиса Санчеса и Генриха Мхитаряна. В лондонском клубе Генрих Мхитарян взял 7-й номер и уже провел первую тренировку.