Старейший житель Земли, возможно, живет в Армении

PanARMENIAN.Net - Самый старый обладатель паспорта Республики Армения – Фаранг Багдасарян, родившаяся в 1901 году в Иране.

По сообщению телеканала «Еркир Медиа», Багдасарян ныне проживает в деревне Нор Кянк Араратской области республики. Точные месяц и дата рождения долгожительницы неизвестны. Одной из невесток Багдасарян – 80 лет.

Начальник паспортно-визового управления Полиции РА Мнацакан Бичахчян, комментируя информацию на своей странице в Facebook, сообщил, что ни один из 20 старейших жителей Армении не живет в доме престарелых.

Если удастся определить дату и месяц рождения Багдасарян, она получит статус старейшего жителя планеты.

На данный момент таковым считается житель испанец Франциско Нуньес Оливера, отметивший 14 декабря 113-летие.