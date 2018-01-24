Старейший житель Земли, возможно, живет в Армении
24 января 2018 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Самый старый обладатель паспорта Республики Армения – Фаранг Багдасарян, родившаяся в 1901 году в Иране.
По сообщению телеканала «Еркир Медиа», Багдасарян ныне проживает в деревне Нор Кянк Араратской области республики. Точные месяц и дата рождения долгожительницы неизвестны. Одной из невесток Багдасарян – 80 лет.
Начальник паспортно-визового управления Полиции РА Мнацакан Бичахчян, комментируя информацию на своей странице в Facebook, сообщил, что ни один из 20 старейших жителей Армении не живет в доме престарелых.
Если удастся определить дату и месяц рождения Багдасарян, она получит статус старейшего жителя планеты.
На данный момент таковым считается житель испанец Франциско Нуньес Оливера, отметивший 14 декабря 113-летие.
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