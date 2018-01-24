Алиев: Москва и Баку обсуждают новые поставки вооружений
24 января 2018 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия и Азербайджан обсуждают детали новых контрактов по военно-техническому сотрудничеству, и в этом направлении нет ограничений. Об этом заявил находящийся в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Это процесс, который постоянно находится у нас в зоне внимания. Сейчас идут переговоры», - сказал он, передает РИА Новости.
Объем военных поставок России Азербайджану оценивается в $5 млрд.
В ходе апрельской эскалации 2016 года в зоне карабахского конфликта в Армении поднялась волна возмущения в связи с поставками оружия Азербайджану со стороны России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 апреля 2016 года заявил, что в случае, если Москва откажется от этих продаж, ситуация в регионе станет более сложной.
Азербайджан с 2000-х годов активно закупал оружие в России, однако наиболее крупный пакет контрактов был подписан в начале 2010-х годов и оценивался не менее чем в 4 млрд долларов. По нему Баку получил около 100 танков Т-90С, 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 «Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 18 РСЗО 9А52 «Смерч» и 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», 10 боевых машин самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С», а также 300 ПЗРК «Игла-С» с боекомплектом 1500 ракет и большой комплект инженерно-саперной техники.
Кроме того, Азербаджану были переданы два дивизиона дальнобойной зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит». ВВС получили 60 транспортных вертолетов Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
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