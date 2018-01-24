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Вышел тизер фильма Саакашвили про Украину (видео)

Вышел тизер фильма Саакашвили про Украину
 24 января 2018 - 17:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял фильм «Возрождение Украины». Тизер фильма опубликован в Сети.

«Это что-то с чем-то. Посмотрите — простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то...» — говорит Саакашвили в видео, после чего падает на мокрый песок на спину и разводит руками.

Съемки видео проходили на берегу Черного моря под Одессой.

Ранее на своей странице в Facebook Саакашвили объявил, что грядущий фильм будет состоять из нескольких частей: «Новое государство», «Новая экономика», «Новая армия», «Новая география», «Новые технологии» и «Новые люди».

«Пока что очень сырой, черный материал, но когда его закончат, думаю, выйдет очень познавательно», — написал Саакашвили.

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