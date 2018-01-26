Моуринью: Возможно, я мог бы извлечь больше пользы из таланта Мхитаряна
26 января 2018 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал обмен полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна на нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Тренер отметил, что возможно мог бы извлечь больше пользы из таланта Мхитаряна.
«Мог бы он (Мхитарян) лучше проявить себя в моей команде? Мог бы я извлечь больше пользы из его таланта? Мог бы он сделать больше, чтобы адаптироваться? Возможно, но я ни о чем не жалею»,- заявил Моуринью, пишет DailyMail.
По его словам, Мхитарян вошел в историю МЮ, и все рады, что удалось осуществить обмен между принципиальными соперниками. Моуринью выразил надежду, что обмены такого рода будут происходить чаще.
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заключили блестящую сделку. И я, и Венгер (тренер «Арсенала» Арсен Венгер - ред.) потеряли потрясающих игроков, а футболисты сменили один топ-клуб на другой. Получилась отличная сделка для всех»,- подчеркнул Моуринью.
Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.
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По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
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