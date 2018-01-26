169 спортсменов из России допущены на Олимпиаду в Пхенчхане
26 января 2018 - 11:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК) готов допустить до зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане 169 спортсменов из России. Об этом 25 января стало известно на пресс-конференции Олимпийского комитета России (ОКР).
По словам вице-президента ОКР Станислава Позднякова, ведущие атлеты не были допущены к соревнованиям, пишет Deutsche Welle.
5 декабря МОК из-за систематического употребления допинга отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Выступить под нейтральным флагом смогут лишь те российские спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга.
Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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