169 спортсменов из России допущены на Олимпиаду в Пхенчхане

PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК) готов допустить до зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане 169 спортсменов из России. Об этом 25 января стало известно на пресс-конференции Олимпийского комитета России (ОКР).

По словам вице-президента ОКР Станислава Позднякова, ведущие атлеты не были допущены к соревнованиям, пишет Deutsche Welle.

5 декабря МОК из-за систематического употребления допинга отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Выступить под нейтральным флагом смогут лишь те российские спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.