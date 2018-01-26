Трампу предложили любоваться золотым унитазом вместо картины Ван Гога

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания попросили у Музея Гуггенхайма картину Ван Гога в аренду для своих личных покоев, но получили встречное предложение любоваться золотым унитазом.

Чета Трампов планировала повесить шедевр мастера «Пейзаж со снегом» 1888 года. Музейные кураторы прислали вежливый, но твердый отказ, и предложили забрать интерактивную работу современного художника Маурицио Каттелана «Америка» — действующий унитаз, покрытый 18-каратным золотом, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету The Washington Post.

«Америка» в течение года выставлялась в туалете музея и была доступна для посетителей. По утверждению критиков, работа является сатирой на избыток богатства в США.

«В связи с закрытием экспозиции художник предлагает свой проект в долгосрочную аренду Белому дому. Конечно, он очень ценный и относительно хрупкий, но мы готовы предоставить инструкцию по установке и эксплуатации», — заявила в письме Белому дому музейный куратор Нэнси Спектор.

Белый дом пока не ответил на предложение.