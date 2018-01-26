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Неймар может перейти в «Реал», но есть условие

Неймар может перейти в «Реал», но есть условие
26 января 2018 - 12:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар перейдет в мадридский «Реал», если поможет своему клубу выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2017/2018.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи пообещал форварду, что в случае победы в турнире отпустит его в Испанию летом 2018 года, пишет Lenta.ru со ссылкой на Goal.com.

Сам Неймар рассказал своим близким, что мечтает о переезде на «Сантьяго Бернабеу» (стадион «Реала» - ред.).

14 января сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес хочет купить Неймара и готов включить в возможную сделку нападающего Криштиану Роналду, с которым у него испортились отношения. По информации Le 10 Sport, в борьбу за бразильца включился «Манчестер Юнайтед», который предлагает 500 миллионов евро за его трансфер.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. По сообщениям СМИ, форвард так и не сумел адаптироваться к жизни в Париже и несчастлив в своем клубе, несмотря на то, что играет за него на особых условиях: одноклубникам нельзя грубо играть против него на тренировках, также Неймара освободили от занятий по оборонительной тактике.

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Lenta.ru: Названо условие перехода Неймара в «Реал»
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