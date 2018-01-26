Захарова: Надо повышать эффективность миротворческого процесса вокруг карабахского вопроса

PanARMENIAN.Net - Надо повышать эффективность миротворческого процесса вокруг Нагорного Карабаха. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, отвечая на вопрос о том, намерена ли в 2018 году российская сторона сохранять и повышать свою активность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

«Надо повышать не активность, а эффективность. Думаю, этим все и займутся»,- заявила Захарова.

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян 24 января принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.