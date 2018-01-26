// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Захарова: Надо повышать эффективность миротворческого процесса вокруг карабахского вопроса

Захарова: Надо повышать эффективность миротворческого процесса вокруг карабахского вопроса
26 января 2018 - 12:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Надо повышать эффективность миротворческого процесса вокруг Нагорного Карабаха. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, отвечая на вопрос о том, намерена ли в 2018 году российская сторона сохранять и повышать свою активность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

«Надо повышать не активность, а эффективность. Думаю, этим все и займутся»,- заявила Захарова.

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян 24 января принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.

 Самое значимое
Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млнСамвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потериВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потери
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Представители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армянПредставители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армян
По его словам, администрация бывшего президента США не признала Геноцид армян, так как беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию
Улица в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении»Улица в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении»
Отмечается, что понадобилось немало времени, чтобы достичь цели и стать свидетелем того, как часть 210-й улицы будет называться «Дорогой Армении»
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Эрдоган: Турция расширит военную операцию против курдов на всю границу с Сирией Турецко-сирийская граница протянулась на 900 километров, с сирийской стороны большая ее часть контролируется курдскими формированиями
При неприемлемом решении карабахского вопроса 8,6% опрошенных армян пойдут на столкновения 38,7% опрошенных в случае неприемлемого решения конфликта не выскажет свое мнение и не примет мер
Известны имена армянских лыжников-участников Олимпиады В лыжных гонках Армению представят Микаел Микаелян и Катя Галстян, в горнолыжном спорт - Ашот Карапетян
Трамп требует отменить визовую лотерею и ограничить выдачу грин-карт Помимо этого план Трампа содержит в себе требования о финансировании строительства стены на границе США и Мексики