Захарова: Надо повышать эффективность миротворческого процесса вокруг карабахского вопроса
26 января 2018 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Надо повышать эффективность миротворческого процесса вокруг Нагорного Карабаха. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, отвечая на вопрос о том, намерена ли в 2018 году российская сторона сохранять и повышать свою активность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.
«Надо повышать не активность, а эффективность. Думаю, этим все и займутся»,- заявила Захарова.
Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян 24 января принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.
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