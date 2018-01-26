Сопредседатель МГ от РФ: В Карабахе миссия наблюдателей ОБСЕ увеличится на 7 человек

PanARMENIAN.Net - Число наблюдателей ОБСЕ в Карабахе увеличится на 7 человек. Об этом заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, комментируя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Кракове, передает АПА.

«В ходе встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Кракове обсуждались вопросы, связанные со снижением военных рисков, включая расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Министры дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ, регламентирующий деятельность дополнительных семи наблюдателей»,- заявил Попов.

Российский сопредседатель сказал, что на переговорах также было продолжено обсуждение наиболее сложных аспектов карабахского конфликта, препятствующих процессу урегулирования: «Они не новые, не раз озвучивались сторонами и связаны с решением статусных вопросов и урегулированием территориальной проблемы. Соображения, высказанные сопредседателями, направлены на то, чтобы помочь найти приемлемые развязки. Рассчитываем уточнить позицию сторон в ходе предстоящего в первой декаде февраля визита нашей «тройки» в регион и встреч с президентами Азербайджана и Армении».

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Кракове 18 января состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча началась в присутствии сопредседателей Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а потом продолжилась в виде беседы тет-а-тет.Стороны достигли принципиальной договоренности о реализации решения о расширении возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.По итогам встречи было решено, что сопредседатели посетят регион в первой половине февраля.