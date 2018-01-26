// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Сопредседатель МГ от РФ: В Карабахе миссия наблюдателей ОБСЕ увеличится на 7 человек

Сопредседатель МГ от РФ: В Карабахе миссия наблюдателей ОБСЕ увеличится на 7 человек
26 января 2018 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Число наблюдателей ОБСЕ в Карабахе увеличится на 7 человек. Об этом заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, комментируя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Кракове, передает АПА.

«В ходе встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Кракове обсуждались вопросы, связанные со снижением военных рисков, включая расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Министры дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ, регламентирующий деятельность дополнительных семи наблюдателей»,- заявил Попов.

Российский сопредседатель сказал, что на переговорах также было продолжено обсуждение наиболее сложных аспектов карабахского конфликта, препятствующих процессу урегулирования: «Они не новые, не раз озвучивались сторонами и связаны с решением статусных вопросов и урегулированием территориальной проблемы. Соображения, высказанные сопредседателями, направлены на то, чтобы помочь найти приемлемые развязки. Рассчитываем уточнить позицию сторон в ходе предстоящего в первой декаде февраля визита нашей «тройки» в регион и встреч с президентами Азербайджана и Армении».

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Кракове 18 января состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча началась в присутствии сопредседателей Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а потом продолжилась в виде беседы тет-а-тет.Стороны достигли принципиальной договоренности о реализации решения о расширении возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.По итогам встречи было решено, что сопредседатели посетят регион в первой половине февраля.

Ссылки по теме:
Apa.az: Российский сопредседатель назвал некоторые детали встречи министров в Кракове - ЭКСКЛЮЗИВ
 Самое значимое
Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млнСамвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потериВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потери
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Представители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армянПредставители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армян
По его словам, администрация бывшего президента США не признала Геноцид армян, так как беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию
Улица в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении»Улица в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении»
Отмечается, что понадобилось немало времени, чтобы достичь цели и стать свидетелем того, как часть 210-й улицы будет называться «Дорогой Армении»
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Эрдоган: Турция расширит военную операцию против курдов на всю границу с Сирией Турецко-сирийская граница протянулась на 900 километров, с сирийской стороны большая ее часть контролируется курдскими формированиями
При неприемлемом решении карабахского вопроса 8,6% опрошенных армян пойдут на столкновения 38,7% опрошенных в случае неприемлемого решения конфликта не выскажет свое мнение и не примет мер
Известны имена армянских лыжников-участников Олимпиады В лыжных гонках Армению представят Микаел Микаелян и Катя Галстян, в горнолыжном спорт - Ашот Карапетян
Трамп требует отменить визовую лотерею и ограничить выдачу грин-карт Помимо этого план Трампа содержит в себе требования о финансировании строительства стены на границе США и Мексики