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Аронян одержал вторую победу на шахматном турнире Tradewise Chess Festival

Аронян одержал вторую победу на шахматном турнире Tradewise Chess Festival
26 января 2018 - 14:10 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем на Гибралтаре международном шахматном турнире Tradewise Chess Festival армянский гроссмейстер Левон Аронян в третьем туре белыми победил Сару Холт (Германия).

Представительница Армении Лилит Мкртчян черными сыграла вничью с Фабьеном Либижевски (Франция), сообщает пресс-служба НОКА.

После трех туров Аронян набрал 2,5 очка и занимает 24-е место. Мкртчян с 2 очками находится на 78-й позиции.

В шахматном турнире Tradewise Chess Festival принимают участие 276 участников, состоится 10 туров.

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