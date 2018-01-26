Глава МИД НКР встретился с руководителем программы The HALO Trust в Арцахе
26 января 2018 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - 26 января министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян принял руководителя программы неправительственной организации The HALO Trust в Арцахе Майкла Ньютона. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности организации по гуманитарному разминированию в Арцахе, в частности, реализации намеченных на ближайший период программ.
Маилян подтвердил готовность властей Арцаха и далее оказывать посильное содействие деятельности The HALO Trust в республике.
4 апреля 2017 года на мероприятии, проводимом в связи с международным днем разминирования, руководитель программы HALO Trust в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) Аш Бодди заявил, что в случае сбора достаточного количества средств до 2020 года завершатся работы по разминированию Арцаха.
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