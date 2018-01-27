Аронян сыграл вничью в 4-м туре Tradewise Chess Festival
27 января 2018 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем на Гибралтаре международном шахматном турнире Tradewise Chess Festival армянский гроссмейстер Левон Аронян в четвертом туре черными сыграл вничью с Сергеем Григорянцем (Россия).
Представительница Армении Лилит Мкртчян белыми сыграла вничью с Владимиром Епишиным (Россия), сообщает пресс-служба НОКА.
После четырех туров Аронян с 3 очками занимает 29-е место. Мкртчян с 2,5 очками находится на 78-й позиции.
В шахматном турнире Tradewise Chess Festival принимают участие 276 участников, состоится 10 туров.
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