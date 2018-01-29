Названа вероятная дебютная игра Мхитаряна в составе «Арсенала»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» может выйти на поле в стартовом составе лондонского клуба в игре против «Суонси».

Таким образом, армянинна матче 25-го тура английской Премьер-лиги 30 января отметит свой дебют, пишет Daily Star.

Как отмечает издание, Мхитарян может начать с позиции 4-3-3.

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.