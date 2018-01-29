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BBC и Netflix совместно снимут сериал - конкурент «Игры престолов»

BBC и Netflix совместно снимут сериал - конкурент «Игры престолов»
29 января 2018 - 13:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Компании BBC и Netflix объединяться для съемок сериала «Троя: Падение города» (Troy: Fall of a City).

8-серийный сериал расскажет историю падения Трои с точки зрения троянцев и покажет, как Елена Прекрасная покинула свою семью и своего мужа и положила начало десятилетней войне, пишет Daily Mail.

Сценарий сериала написал Дэвид Фарр. В BBC надеятся, что сериал сможет конкурировать со знаменитым проектом HBO, сериалом «Игра престолов». По предварительным данным, на эпизод планируют потратить около £2 млн, что сделает проект одним из самых дорогих шоу BBC.

Проект был анонсирован еще в 2015 году. По словам Фарра, все знакомы с греческим взглядом на эту историю, однако если посмотреть на все это с точки зрения троянцев, получится совсем другая история.

Троя -древнее укрепленное поселение в Малой Азии на полуострове Троада у побережья Эгейского моря, недалеко от входа в пролив Дарданеллы в современной турецкой провинции Чанаккале. Троя воспета в поэме «Илиада», автором которой считается Гомер.

Photo. BBC/Wild Mercury Productions
Ссылки по теме:
The Daily Mail. BBC teams up with Netflix to challenge Game of Thrones with new drama telling the fall of Troy from the Trojans' point of view
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