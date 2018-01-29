BBC и Netflix совместно снимут сериал - конкурент «Игры престолов»
29 января 2018 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Компании BBC и Netflix объединяться для съемок сериала «Троя: Падение города» (Troy: Fall of a City).
8-серийный сериал расскажет историю падения Трои с точки зрения троянцев и покажет, как Елена Прекрасная покинула свою семью и своего мужа и положила начало десятилетней войне, пишет Daily Mail.
Сценарий сериала написал Дэвид Фарр. В BBC надеятся, что сериал сможет конкурировать со знаменитым проектом HBO, сериалом «Игра престолов». По предварительным данным, на эпизод планируют потратить около £2 млн, что сделает проект одним из самых дорогих шоу BBC.
Проект был анонсирован еще в 2015 году. По словам Фарра, все знакомы с греческим взглядом на эту историю, однако если посмотреть на все это с точки зрения троянцев, получится совсем другая история.
Троя -древнее укрепленное поселение в Малой Азии на полуострове Троада у побережья Эгейского моря, недалеко от входа в пролив Дарданеллы в современной турецкой провинции Чанаккале. Троя воспета в поэме «Илиада», автором которой считается Гомер.
Photo. BBC/Wild Mercury Productions
Самое значимое
По ее словам, зрители смогут увидеть серии последнего сезона сериала уже в апреле 2019 года
Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси
Перевела «Манюню» на армянский Нарине Гижларян, которая, как и писательница, родом из Берда
Partner news
Последние новости
МИД Армении: Было бы не лишним дать Алиеву возможность приехать в Ереван «Думаю, не будет лишним предоставить возможность руководителю Азербайджана принять участие в мероприятиях по случаю 2800-летия Еревана, чтобы он на месте непосредственно ознакомился с историей»,
В Британии умерла бабушка более 150 внуков, правнуков и праправнуков Маргарет Ховарт ушла из жизни в возрасте 98 лет в больнице в окружении девяти оставшихся в живых детей, возраст которых ранжируется от 50 до 70 лет
Биткоин уступил звание лучшей криптовалюты Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+
Шер вошла в список самых богатых музыкантов всех времен Помимо Шер, в рейтинг вошли Пол Маккартни, Глория Эстефан, Боно, Мадонна, Мэрайя Кэри, Долли Партон, Тоби Кит, Бейонсе