BBC и Netflix совместно снимут сериал - конкурент «Игры престолов»

PanARMENIAN.Net - Компании BBC и Netflix объединяться для съемок сериала «Троя: Падение города» (Troy: Fall of a City).

8-серийный сериал расскажет историю падения Трои с точки зрения троянцев и покажет, как Елена Прекрасная покинула свою семью и своего мужа и положила начало десятилетней войне, пишет Daily Mail.

Сценарий сериала написал Дэвид Фарр. В BBC надеятся, что сериал сможет конкурировать со знаменитым проектом HBO, сериалом «Игра престолов». По предварительным данным, на эпизод планируют потратить около £2 млн, что сделает проект одним из самых дорогих шоу BBC.

Проект был анонсирован еще в 2015 году. По словам Фарра, все знакомы с греческим взглядом на эту историю, однако если посмотреть на все это с точки зрения троянцев, получится совсем другая история.

Троя -древнее укрепленное поселение в Малой Азии на полуострове Троада у побережья Эгейского моря, недалеко от входа в пролив Дарданеллы в современной турецкой провинции Чанаккале. Троя воспета в поэме «Илиада», автором которой считается Гомер.