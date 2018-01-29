Биткоин уступил звание лучшей криптовалюты

PanARMENIAN.Net - Американское рейтинговое агентство Weiss присвоило криптовалютe Ethereum более высокий, чем биткоину, рейтинг.

Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+. Как пояснили в агентстве, хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой «сильный бренд», он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода, пишет Lenta.ru со ссылкой на материалы Weiss.

Сеть Ethereum, напротив, лучше готова к обновлениям и проводит транзакции быстрее, уточнило издание.

Всего в списке 74 криптовалюты, ни одна из них не получила высший рейтинг A, поскольку, как объяснило агентство, все цифровые деньги слишком волатильны.

После публикации рейтинга стоимость Ethereum выросла с тысячи долларов до 1,2 тысячи долларов, 29 января, по данным CoinDesk, цена достигала 1 256 долларов.

К этому же времени биткоин потерял с момента предыдущего закрытия 3,7 процента, снизившись до 11,2 тысячи долларов; Ethereum по отношению к биткоину подорожал на 3,5 процента.

Cointelegraph называет рейтинг Weiss «ужасно ошибочным», издание отмечает, что агентство, к примеру, оценило выше биткоина криптовалюту Cardano, которая существует только на бумаге. Гендиректор инвестиционной компании LDJ Capital Дэвид Дрейк в беседе с Forbes, напротив, назвал рейтинг заслуживающим доверия.