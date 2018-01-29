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В Британии умерла бабушка более 150 внуков, правнуков и праправнуков

В Британии умерла бабушка более 150 внуков, правнуков и праправнуков
29 января 2018 - 18:57 AMT

PanARMENIAN.Net - В Великобритании скончалась бабушка-рекордсменка, у которой было более 150 внуков, правнуков и праправнуков.

Маргарет Ховарт ушла из жизни в возрасте 98 лет в больнице в окружении девяти оставшихся в живых детей, возраст которых ранжируется от 50 до 70 лет. Женщина до своей смерти обходилась без помощи многочисленных потомков, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Ховарт была ярой фанаткой клуба «Манчестер Юнайтед»: вся ее комната была обставлена в цветах команды. Ее любимым времяпрепровождением было смотреть футбол вместе со своими потомками. Женщину хорошо знали в городе: она часто участвовала в турнире по игре в дартс, и к ней обращались для решения споров.

Внучка Ховарт Аманда Микин призналась, что покойная любила, когда семья собиралась вместе. «Она связала что-нибудь для каждого ребенка, родившегося в семье. Все девочки так и липли к ней, но стоило начаться футбольному матчу, она бежала к парням», — вспоминает она.

31 января состоятся похороны Ховарт, на которые соберутся все родственники женщины: 45 внуков, 84 правнука и 25 праправнуков. У нее было 12 детей, однако один из них скончался в раннем детстве.

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