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В Киеве стартовал мини-фестиваль фильмов Романа Балаяна

В Киеве стартовал мини-фестиваль фильмов Романа Балаяна
30 января 2018 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - В Киеве 29 января стартовал своеобразный мини-фестиваль фильмов выдающегося кинорежиссера, продюсера и сценариста Романа Балаяна. Об этом сообщают организаторы.

«Каждый понедельник зрители будут иметь возможность не только знакомиться с лентами Балаяна, но и заглядывать за кулисы творческого процесса, узнавать подробности создания фильмов, а также тех непроявлених сюжетов, которые происходили на съемочной площадке или за ее пределами. На вопросы зрителей будет отвечать сам режиссер — Роман Балаян», — говорится в сообщении, пишет AnalitikaUA.net.

Первым в рамках проекта «Киновстречи с Романом Балаяном» состоялся просмотр фильма «Бирюк» (1977 г.). «Бирюк» – социальная кинодрама по мотивам одноименного рассказа из цикла «Записки охотника» Ивана Тургенева. Третья по счету режиссерская работа Балаяна.

«В то же время проект «Киновстречи с Романом Балаяном» – это только первое погружение», — отметили организаторы и добавили, что в течение марта и апреля 2018 года посетителей Дома МК, где проходит фестиваль, ожидают музыкальные и театральные события, непосредственно связанные с именем Балаяна. Эти мероприятия посвящены 77-летию режиссера, день рождения которого — 15 апреля.

Кинопоказы и встречи с Романом Балаяном пройдут также 5 февраля, художественный фильм «Полеты во сне и наяву» (1982);

19 февраля, телефильм «Поцелуй» (1983);

26 февраля, художественный фильм «Храни меня, мой талисман» (1986);

5 марта, драма «Филер» (1987);

12 марта, «Ночь светла» (2004).

После кинопоказов зрители будут иметь уникальную возможность пообщаться с Романом Балаяном.

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AnalitikaUA.net. В Киеве стартуют «Киновстречи с Романом Балаяном»
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