Facebook будет чаще показывать местные новости в ленте пользователей
30 января 2018 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Соцсеть Facebook будет отдавать приоритет местным новостям для показа пользователям. Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг на своей странице.
«Наше новое обновление сегодня - продвижение новостей из местных источников. Люди постоянно говорят нам, что хотят видеть больше местных новостей на Facebook. Местные новости помогают нам понять проблемы, которые имеют значение в наших сообществах и влияют на нашу жизнь», - отметил Цукерберг, пишет ТАСС.
Он также добавил, что эти изменения сначала вступят в силу в американском сегменте соцсети.
19 января Цукерберг анонсировал внедрение механизма, благодаря которому пользователи Facebook смогут сами влиять на качество новостей в этой соцсети путем оценки достоверности их источников.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
Саакашвили об отмене презентации его книги в Ереване: Без вмешательства Москвы не обошлось По словам Саакашвили, отмена презентации не обошлась без вмешательства России
Исследователи выяснили, что Шекспир не является автором «Эдуарда III» Результаты показали, что Кид является автором 12 сцен поэмы, Шекспир – автором пяти сцен, еще две они могли написать в соавторстве
Армения выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018» Первый полуфинал запланирован на 8 мая, в нем выступят представители 19 стран
В Египте нашли скелет 10-метрового динозавра Находка сделана в оазисе Харга в провинции Новая Долина в центре Ливийской пустыни