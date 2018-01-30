Мата пожелал удачи Мхитаряну в «Арсенале»
30 января 2018 - 17:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата пожелал удачи полузащитнику сборной Армении Генриху Мхитаряну, перешедшему из МЮ в лондонский «Арсенал».
«Хочется еще раз пожелать удачи и всего наилучшего Генриху Мхитаряну – футболисту, обладающему большим талантом и другу, который заслуживает всего самого хорошего. Наслаждайся игрой в новом клубе, скоро увидимся!» - написал Мата в своем блоге One Hour Behind.
Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.
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