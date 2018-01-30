В Сирии и Ираке в рядах боевиков ИГ погибли 300 азербайджанцев

PanARMENIAN.Net - B военных действиях в Сирии и Ираке погибли около 300 азербайджанцев, сражавшихся в составе радикальных религиозных групп, таких как «Исламское государство». Об этом журналистам заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сиявуш Гейдаров.

За участие в составе незаконных вооруженных формирований за рубежом в Азербайджане были привлечены к ответственности 92 человека. Еще 260 человек были лишены гражданства, пишет Contact.az.

Кроме того, по словам Гейдарова, есть информации о нахождении в Сирии и Ираке более 300 азербайджанских детей и женщин, «также подвергшихся влиянию радикальных группировок».

Один ребенок уже возвращен в страну, он проходит процесс реабилитации. Есть еще 19 детей, их привезут в страну в ближайшее время. Они будут привлечены к процессу реабилитации с участием психолога, теолога и других специалистов, сказал Гейдаров.

Ранее сообщалось, чтов террористической группировке «Джебхат ан-Нусра», которая ведет активную деятельность в Сирии, есть множество азербайджанцев. Более того, некоторые из полевых командиров в группировке — азербайджанцы. Сколько конкретно в составе этой организации граждан Азербайджана, точно не известно.

Около 900 азербайджанцев состояли в запрещенных радикальных террористических организациях, 85 из них задержаны по возвращении в Азербайджан правоохранительными органами и привлечены к уголовной ответственности. 195 человек лишены азербайджанского гражданства. В месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке около 300 из них были убиты.