В Сирии и Ираке в рядах боевиков ИГ погибли 300 азербайджанцев
30 января 2018 - 14:45 AMT
PanARMENIAN.Net - B военных действиях в Сирии и Ираке погибли около 300 азербайджанцев, сражавшихся в составе радикальных религиозных групп, таких как «Исламское государство». Об этом журналистам заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сиявуш Гейдаров.
За участие в составе незаконных вооруженных формирований за рубежом в Азербайджане были привлечены к ответственности 92 человека. Еще 260 человек были лишены гражданства, пишет Contact.az.
Кроме того, по словам Гейдарова, есть информации о нахождении в Сирии и Ираке более 300 азербайджанских детей и женщин, «также подвергшихся влиянию радикальных группировок».
Один ребенок уже возвращен в страну, он проходит процесс реабилитации. Есть еще 19 детей, их привезут в страну в ближайшее время. Они будут привлечены к процессу реабилитации с участием психолога, теолога и других специалистов, сказал Гейдаров.
Ранее сообщалось, чтов террористической группировке «Джебхат ан-Нусра», которая ведет активную деятельность в Сирии, есть множество азербайджанцев. Более того, некоторые из полевых командиров в группировке — азербайджанцы. Сколько конкретно в составе этой организации граждан Азербайджана, точно не известно.
Около 900 азербайджанцев состояли в запрещенных радикальных террористических организациях, 85 из них задержаны по возвращении в Азербайджан правоохранительными органами и привлечены к уголовной ответственности. 195 человек лишены азербайджанского гражданства. В месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке около 300 из них были убиты.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
Instagram работает над запуском видеозвонков Когда все заработает, в навигационной панели чата появится новая пиктограммка, как у WhatsApp
Саакашвили об отмене презентации его книги в Ереване: Без вмешательства Москвы не обошлось По словам Саакашвили, отмена презентации не обошлась без вмешательства России
Исследователи выяснили, что Шекспир не является автором «Эдуарда III» Результаты показали, что Кид является автором 12 сцен поэмы, Шекспир – автором пяти сцен, еще две они могли написать в соавторстве
Армения выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018» Первый полуфинал запланирован на 8 мая, в нем выступят представители 19 стран