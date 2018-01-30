Допинг-офицер Анжела Саакян будет работать на Олимпиаде в Пхенчхане

PanARMENIAN.Net - На двух последних зимних и летних Олимпийских играх на работу приглашаются допинг-офицеры из разных стран, чтобы во время Игр качество допинговых проверок спортсменов было более высоким. В 2018 году из Армении на Олимпиаде будет работать допинг-офицер Анжела Саакян.

Антидопинговые организации перед Олимпийскими играми получают соответствующее письмо-приглашение, в котором предлагается послать обстоятельные сведения о знаниях, рабочем опыте и других профессиональных качествах.

«Поскольку Антидопинговая организация Армении имеет достаточно опыта, и у нас уже есть допинг-офицеры высокого класса, мы решили участвовать в объявленном для зимних Олимпийских игр конкурсе. Одна из наших ведущих допинг-офицеров Анжела Саакян представила подробно заполненную заявку о своем образовании и знаниях. Отрадно, что без каких-либо дополнительных вопросов и проблем Анжела вошла в число 45 избранных», - сказал начальник Антидопинговой службы Армении, доктор биологии, профессор Арег Оганесян, сообщает пресс-служба НОКА.

Анжела Саакян на Олимпийских играх будет вовлечена в работу по допинговым проверкам, как во внесоревновательном, так и в соревновательном процессе.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхане, Республика Корея.