Допинг-офицер Анжела Саакян будет работать на Олимпиаде в Пхенчхане
30 января 2018 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - На двух последних зимних и летних Олимпийских играх на работу приглашаются допинг-офицеры из разных стран, чтобы во время Игр качество допинговых проверок спортсменов было более высоким. В 2018 году из Армении на Олимпиаде будет работать допинг-офицер Анжела Саакян.
Антидопинговые организации перед Олимпийскими играми получают соответствующее письмо-приглашение, в котором предлагается послать обстоятельные сведения о знаниях, рабочем опыте и других профессиональных качествах.
«Поскольку Антидопинговая организация Армении имеет достаточно опыта, и у нас уже есть допинг-офицеры высокого класса, мы решили участвовать в объявленном для зимних Олимпийских игр конкурсе. Одна из наших ведущих допинг-офицеров Анжела Саакян представила подробно заполненную заявку о своем образовании и знаниях. Отрадно, что без каких-либо дополнительных вопросов и проблем Анжела вошла в число 45 избранных», - сказал начальник Антидопинговой службы Армении, доктор биологии, профессор Арег Оганесян, сообщает пресс-служба НОКА.
Анжела Саакян на Олимпийских играх будет вовлечена в работу по допинговым проверкам, как во внесоревновательном, так и в соревновательном процессе.
XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхане, Республика Корея.
Самое значимое
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Instagram работает над запуском видеозвонков Когда все заработает, в навигационной панели чата появится новая пиктограммка, как у WhatsApp
Саакашвили об отмене презентации его книги в Ереване: Без вмешательства Москвы не обошлось По словам Саакашвили, отмена презентации не обошлась без вмешательства России
Исследователи выяснили, что Шекспир не является автором «Эдуарда III» Результаты показали, что Кид является автором 12 сцен поэмы, Шекспир – автором пяти сцен, еще две они могли написать в соавторстве
Армения выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018» Первый полуфинал запланирован на 8 мая, в нем выступят представители 19 стран