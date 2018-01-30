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В Анкаре заявили о переходе 2 деревень под Африном под контроль ВС Турции

В Анкаре заявили о переходе 2 деревень под Африном под контроль ВС Турции
30 января 2018 - 16:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Две деревни в районе сирийского Африна перешли под контроль ВС Турции и членов оппозиционной Свободной сирийской армии в рамках операции «Оливковая ветвь».

Как сообщают из Анкары, деревни Сулейман Халиль и Сати Шаги на западе от города Африн очищены от членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и связанной с ней курдской партией «Демократический союз», пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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Ria.ru. Две деревни под Африном перешли под контроль ВС Турции, заявили в Анкаре
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