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Мхитарян вошел в символическую сборную лучших трансферов января

Мхитарян вошел в символическую сборную лучших трансферов января
31 января 2018 - 12:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», вошел в символическую сборную лучших январских трансферов в мировом футболе по версии портала Goal.com.

В число лучших трансферов вошел также чилийский нападающий Алексис Санчес, который перешел из «Арсенала» в МЮ.

«Проигнорированный Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед» Мхитарян получил второй шанс принять участие в Премьер-лигe благодаря переходу в «Арсенал»»,- отмечает издание.

В символическую сборную вошли также Жулио Сезар Соарес Эспиндола, Вирджил ван Дейк, Хавьер Маскерано, Ерри Мина,Тео Уолкотт, Росс Баркли, Рафинья, Филиппе Коутиньо и Дэниел Старридж.

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.

30 января Мхитарян вышел на поле в стартовом составе лондонского клуба в игре против «Суонси».

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