Мхитарян вошел в символическую сборную лучших трансферов января
31 января 2018 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», вошел в символическую сборную лучших январских трансферов в мировом футболе по версии портала Goal.com.
В число лучших трансферов вошел также чилийский нападающий Алексис Санчес, который перешел из «Арсенала» в МЮ.
«Проигнорированный Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед» Мхитарян получил второй шанс принять участие в Премьер-лигe благодаря переходу в «Арсенал»»,- отмечает издание.
В символическую сборную вошли также Жулио Сезар Соарес Эспиндола, Вирджил ван Дейк, Хавьер Маскерано, Ерри Мина,Тео Уолкотт, Росс Баркли, Рафинья, Филиппе Коутиньо и Дэниел Старридж.
Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.
30 января Мхитарян вышел на поле в стартовом составе лондонского клуба в игре против «Суонси».
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По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
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