В Росси разрешат рекламу в СМИ произведенных в Армении вин

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, снимающего запрет на рекламу в СМИ вина, произведенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и в Армении. Соответствующий документ был опубликован 31 января на сайте правительства.

Данный проект поправок в закон «О рекламе» предполагает исключение запрета рекламы в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах вина и игристого вина, произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России и государств ЕАЭС. В соответствии с действующим законом, реклама таких алкогольных напитков разрешена на выставках пищевой продукции, организаций общественного питания, теле- и радиопрограммах с 7 до 23 часов.

Поправки в федеральный закон предложены в целях приведения российского законодательства в соответствие с правом ЕАЭС.

Проект поправок был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 25 января.