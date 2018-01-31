Фильм продюсера-армянина выдвинули на «Сезар»
31 января 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм «Кровавое молоко» (Bloody Milk) французского продюсера армянского происхождения Алексиса Дулгеряна выдвинули на высшую кинематографическую награду Франции — премию «Сезар». Об этом сообщила Академия искусств и технологий кинематографа.
Картина представлена в номинации «Лучший фильм». В фильме «Кровавое молоко» одинокий фермер делает все, чтобы спасти своих коров от угрозы эпидемии, которая может их уничтожить. Режиссер фильма - Хуберт Шаруэл, кто так же представлен в этой номинации.
43-я церемония награждения пройдет 2 марта в Париже.Премия была учреждена в 1976 году первым президентом Французской киноакадемии Жоржем Кравенном. Он назвал ее в честь своего друга, скульптора Сезара Бальдачини, который изготовлял призы-статуэтки.
Самое значимое
Премию в номинации «Дебют года» получила 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара
По ее словам, зрители смогут увидеть серии последнего сезона сериала уже в апреле 2019 года
Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси
Partner news
Последние новости
Facebook и Instagram запретили рекламу криптовалюты Этот запрет также распространяется на Instagram и на сеть Audience Network. Facebook просит пользователей сообщать о нарушении новых правил
Россия хочет расширить миссию ОБСЕ в зоне карабахского конфликта «Остались некоторые технические детали, их еще сторонам остается досогласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения», - сказала Захарова
Джигарханян снова госпитализирован «Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация», - уточнил он
Шаварш Карапетян пополнил список доверенных лиц Путина В список доверенных лиц Путина вошел также доктор исторических наук, профессор, член Российской академии наук, лауреат Государственной премии России Александр Чубарьян