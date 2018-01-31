Фильм продюсера-армянина выдвинули на «Сезар»

PanARMENIAN.Net - Фильм «Кровавое молоко» (Bloody Milk) французского продюсера армянского происхождения Алексиса Дулгеряна выдвинули на высшую кинематографическую награду Франции — премию «Сезар». Об этом сообщила Академия искусств и технологий кинематографа.

Картина представлена в номинации «Лучший фильм». В фильме «Кровавое молоко» одинокий фермер делает все, чтобы спасти своих коров от угрозы эпидемии, которая может их уничтожить. Режиссер фильма - Хуберт Шаруэл, кто так же представлен в этой номинации.

43-я церемония награждения пройдет 2 марта в Париже.Премия была учреждена в 1976 году первым президентом Французской киноакадемии Жоржем Кравенном. Он назвал ее в честь своего друга, скульптора Сезара Бальдачини, который изготовлял призы-статуэтки.