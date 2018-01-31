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Россия хочет расширить миссию ОБСЕ в зоне карабахского конфликта

Россия хочет расширить миссию ОБСЕ в зоне карабахского конфликта
31 января 2018 - 19:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия предпринимает усилия для увеличения числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявила 31 января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия вместе с другими странами - сопредседателями минской группы ОБСЕ по нагорнокарабахскому урегулированию активно выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения и предпринимает усилия, направленные на расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта», - сказала она.

Она напомнила, что на прошедшей 18 января в Кракове встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана стороны дали принципиальное согласие на подготовленный международными посредниками документ, касающийся расширения миссии наблюдателей в зоне конфликта.

«Остались некоторые технические детали, их еще сторонам остается досогласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения», - сказала Захарова.

Ранее российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, комментируя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Кракове, заявил, что число наблюдателей ОБСЕ в Карабахе увеличится на 7 человек.

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Кракове 18 января состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча началась в присутствии сопредседателей Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а потом продолжилась в виде беседы тет-а-тет.Стороны достигли принципиальной договоренности о реализации решения о расширении возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. По итогам встречи было решено, что сопредседатели посетят регион в первой половине февраля.

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