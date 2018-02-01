СМИ: Мхитарян показал «проблески надежды» в составе «Арсенала» (видео)
1 февраля 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», продемонстрировал проблески своей настоящей сущности во время своего первого матча в составе лондонского клуба, пишет GiveMeSport.
Как отмечает издание, несмотря на то, что игрок не мог повлиять на ход матча, опубликовано видео, в котором видны «проблески надежды».
«Мхитарян часто овладевал мячем на опасных позициях и создавал проблемы для соперников. Он не боялся создавать игровые моменты для своих одноклубников», - пишет издание.
30 января Мхитарян вышел на поле в стартовом составе лондонского клуба в игре против «Суонси» (1:3).
Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.
Photo. The Daily Star
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