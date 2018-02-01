Telegram исчез из AppStore
1 февраля 2018 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Мессенджер Telegram и его адаптированная версия Telegram X исчезли из магазина приложений AppStore. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Разработчик приложения Павел Дуров пояснил, что ситуация связана с незначительными проблемами, скоро ошибка будет устранена. При этом он не стал раскрывать причину сбоя, пишет Lenta.ru.
8 января СМИ узнали, что Telegram запустит свой блокчейн и криптовалюту Gram к марту 2018 года. Для выпуска криптовалюты компания проведет ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов). По оценке TechCrunch, мессенджер привлечет 3-5 миллиардов долларов.
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