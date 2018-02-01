Производство коньяка в Армении выросло на 40% в 2017 году
1 февраля 2018 - 14:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Производство коньяка в Армении в 2017 году выросло на 39,4% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Армении.
Согласно данным, за отчетный период было произведено 30 млн литров коньяка против 21,5 млн в 2016 году.
Увеличились также объемы производства вина - на 30%, шампанского - на 10% и пива - на 21%: за отчетный период было произведено 8,8 млн л, 20,4 млн л и 863.800 литров соответственно.
Производство водки снизилось примерно на 12%, ликера - на 40%, а виски - на 28%.
Самое значимое
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
«Существует достаточно доказательств того, что спреи Monsanto отравили нашу среду, способствуя резкому вымиранию пчел»,- написал Танкян
В рейтинге Армения занимает предпоследнее место среди стран ЕАЭС: Россия на 35 месте, Казахстан - на 36, Белоруссия - на 38, а Киргизия - на 77 месте
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Nintendo и создатели «Миньонов» снимут мультфильм о Марио Продюсерами картины выступят Сигэру Миямото — геймдизайнер, придумавший итальянского водопроводчика, и Кристофер Меледандри
МВД РФ: В России находятся около 230.000 трудовых мигрантов из Армении За указанный период в РФ на чет было поставлено 657.000 мигрантов из Армении, 342.000 были сняты с миграционного учета
Amazon, Apple и Google возглавили список самых дорогих брендов мира Также в десятку наиболее дорогих брендов вошли Samsung (Южная Корея), Facebook, AT&T. Microsoft, Verizon и Walmart (все компании американские) и китайский бренд ICBC
Лавров: Москва надеется на реализацию соглашений по наблюдателям ОБСЕ в Карабахе Лавров рассказал, что ранее была достигнута договоренность добавить несколько наблюдателей ОБСЕ на линию соприкосновения