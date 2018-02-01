Производство коньяка в Армении выросло на 40% в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Производство коньяка в Армении в 2017 году выросло на 39,4% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Армении.

Согласно данным, за отчетный период было произведено 30 млн литров коньяка против 21,5 млн в 2016 году.

Увеличились также объемы производства вина - на 30%, шампанского - на 10% и пива - на 21%: за отчетный период было произведено 8,8 млн л, 20,4 млн л и 863.800 литров соответственно.

Производство водки снизилось примерно на 12%, ликера - на 40%, а виски - на 28%.