После смены алгоритма в Facebook стали проводить на 50 млн часов меньше в день

PanARMENIAN.Net - Пользователи Facebook стали проводить в соцсети на 50 млн часов каждый день меньше после того, как компания изменила некоторые алгоритмы. Об этом заявил глава соцсети Марк Цукерберг, комментируя результаты четвертого квартала 2017 года.

«После изменений в четвертом квартале мы стали показывать меньше вирусных видео (в ленте), чтобы убедиться, что время пользователей потрачено с пользой. В общей сложности изменения привели к тому, что ежедневное времяпровождение в Facebook сократилось на 50 млн часов»,- отметил Цукерберг.

Сколько времени в среднем пользователи проводят в социальной сети, Цукерберг не уточнил. Глава Facebook отметил, что компания намеренно внесла изменения, которые привели к сокращению этого показателя. По словам Цукерберга, в долгосрочной перспективе это принесет только пользу сообществу и бизнесу Facebook, пишетVc.ru.

«Мы делаем это для поощрения значимых связей между людьми вместо пассивного потребления контента», — подчеркнул Цукерберг.

Каждый день в Facebook заходит 1,4 млрд пользователей, этот показатель вырос на 14% за год, следует из отчетности. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали, что ежедневная аудитория соцсети окажется чуть больше — 1,41 млрд. Recode отмечает, что это самый низкий показатель роста ежедневной аудитории по итогам квартала за два года.

На 31 декабря 2017 года ежемесячная аудитория Facebook составила 2,13 млрд пользователей, что на 14% больше по сравнению с 31 декабря 2016 года. Выручка Facebook за октябрь-декабрь выросла на 47% и составила $12,9 млрд, доходы от рекламы увеличились на 48%, до $12,78 млрд. Выручка компании по итогам 2017 года выросла на 47% и достигла $40,6 млрд против $27,6 млрд в 2016 году.