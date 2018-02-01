МОК: Решение CAS не означает, что оправданных спортсменов пригласят на Олимпиаду

PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов об аннулировании результатов Игр-2014 и пожизненном отстранении от Олимпиад.

«МОК принял решение CAS с удовлетворением — с одной стороны и с разочарованием — с другой.

С одной стороны, подтверждение нарушений антидопинговых правил для 11 спортсменов из-за манипуляций с их образцами ещё раз свидетельствует о существовании систематических манипуляций в антидопинговой системе на Олимпийских играх в Сочи.

С другой стороны, МОК очень сожалеет, что члены комиссии не использовали доказанного существования систематических манипуляций в антидопинговой системе в других 28 случаях.

Решение CAS не означает, что оправданные 28 спортсменов будут приглашены на Игры», — заявляет МОК, пишет Championat.com.

Ранее 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. Эти 28 спортсменов могут принять участие в Играх в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.