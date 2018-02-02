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Ереван - в топ-5 популярных для путешествий россиян на 23 февраля городов СНГ

Ереван - в топ-5 популярных для путешествий россиян на 23 февраля городов СНГ
2 февраля 2018 - 10:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Ереван входит в топ-5 городов СНГ, популярных для путешествий россиян на 23 февраля. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru,определивший, в какие города СНГ отправятся российские туристы на праздник 23 февраля.

Рейтинг составлен по данным запросов и броней жилья туристами в февральские праздничные выходные с 23 по 25 февраля 2018 года.

Так, Минск, Астана, Баку, Ереван и Ташкент входят в топ-5 городов СНГ, популярных для путешествий и отдыха россиян на День защитника отечества.

По данным сервиса, в столице Армении туристы бронируют проживание в среднем на 2 дня и потратят на проживание 2,4 тысячи рублей в сутки.

В Астану приедут на февральские праздничные выходные в среднем на 2 дня (2,8 тысяч рублей), в Минск - на 2,5 дня (2 тысячи рублей), а Ташкент - на 3 дня (2 тысячи рублей).

Tvil.ru - ведущий российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и домов.

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