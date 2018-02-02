Аронян победил на тай-брейке турнира Tradewise Chess Festival
2 февраля 2018 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - На Гибралтаре 1 февраля завершился международный шахматный турнир Tradewise Chess Festival. В последнем - десятом туре армянский гроссмейстер Левон Аронян белыми сыграл вничью с Хикару Накамурой (США).
Этот результат привел к тому, что армянский шахматист с 7,5 очками разделил 1-7 места. По дополнительным показателям Аронян занял 4-е место. Согласно регламенту турнира шахматисты, занявшие 1-4 места, сыграли тай-брейк (партии с укороченным контролем времени), сообщает пресс-служба НОКА.
В полуфиналах Аронян победил Ричарда Раппорта (Венгрия) – 2:0, а представитель Франции Максим Вашье-Лаграв взял верх над Накамурой (2,5:1,5). В финале Аронян оказался сильнее Вашье-Лаграва – 2,5:1,5.
Представительница Армении Лилит Мкртчян набрала 5,5 очков и заняла 98-е место.
В международном шахматном турнире Tradewise Chess Festival приняли участие 276 шахматистов.
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После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
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