Курс биткоина вновь резко обвалился
2 февраля 2018 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Курс самой популярной криптовалюты биткоин опустился почти до 8.000 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
По состоянию на 12:16 (по Еревану) биткоин торгуется на уровне $8.496 за монету, что на 15,54% ниже, чем сутки назад. В последний раз курс биткоина торговался на таком уровне в конце ноября 2017 года.
Ethereum подешевел за сутки на более чем 20% - до 900 долларов.
Ранее американское рейтинговое агентство Weiss присвоило криптовалютe Ethereum более высокий, чем биткоину, рейтинг. Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+. Хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой «сильный бренд», он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода.
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