Джигарханян выписался из больницы
3 февраля 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больницы и находится дома. Об этом сообщил заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.
«Армен Борисович находится дома и продолжается амбулаторное лечение, а мы его ждем с нетерпением в театре, где он еще успеет поучаствовать в предпремьерном выпуске спектакля «Пигмалион». Премьерные показы пройдут 8 и 9 февраля», — сказал он, пишет РИА Новости.
Ранее Джигарханян был госпитализирован из-за вируса, после чего он выписался из больницы. Однако 31 января стало известно, что он вновь находится в медучреждении. Его адвокат Евгений Парфенов сообщал, что повторная госпитализация также связана с вирусом или простудным заболеванием.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
Полански станет ключевым героем нового фильма Тарантино Известно, что действие фильма, у которого пока нет названия, будет разворачиваться в 1969 году
В Instagram появилась возможность планировать посты Такая возможность открыта только бизнес-аккаунтам и крупным предприятиям — рядовым пользователям она пока недоступна
В Армении предложили урегулировать сферу майнинга криптовалют До вступления в силу данного закона, а также после его вступления в силу, до 31 декабря 2023 года, занятие майнингом освобождается от любого вида налогов и налогообложения
Курдская женщина подбила танк протурецких боевиков (видео) Была подбита бронетехника протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) в районе сирийского Африна