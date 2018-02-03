PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больницы и находится дома. Об этом сообщил заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

«Армен Борисович находится дома и продолжается амбулаторное лечение, а мы его ждем с нетерпением в театре, где он еще успеет поучаствовать в предпремьерном выпуске спектакля «Пигмалион». Премьерные показы пройдут 8 и 9 февраля», — сказал он, пишет РИА Новости.

Ранее Джигарханян был госпитализирован из-за вируса, после чего он выписался из больницы. Однако 31 января стало известно, что он вновь находится в медучреждении. Его адвокат Евгений Парфенов сообщал, что повторная госпитализация также связана с вирусом или простудным заболеванием.