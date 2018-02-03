Мхитарян стал одной из причин перехода Обамеянга в «Арсенал»

PanARMENIAN.Net - Полузашитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», повлиял на переход в лондонский клуб габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, с которым армянин подружился еще в дортмундской «Боруссии». Об этом заявил сам Обамеянг.

«Я по настоящему рад. Мики на самом деле мне как брат, хороший друг, и в прошлом мы играли вместе. Я действительно рад снова видеть его»,- сказал Обамеянг, сообщает Arsenal Player.

«Он (Мхитарян) звонил мне пару раз и спрашивал: «Ты переходишь или нет?, и я говорил: «Сначала ты мне скажи, ты подписываешь контракт или нет!». После же он сказал, что все сделано, и, конечно, это было большой причиной для перехода сюда. Я думаю, что мы понимаем друг друга на поле и вне его. Я думаю, именно поэтому все немного проще становится на поле», — сказал Обамеянг.

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.

Дортмундская «Боруссия» и лондонский «Арсенал» 31 января подтвердили трансфер 28-летнего нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.