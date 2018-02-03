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Турецкие ВВС нанесли удар по мирным жителям в Сирии: Около 60 человек погибли (видео)

Турецкие ВВС нанесли удар по мирным жителям в Сирии: Около 60 человек погибли
  3 февраля 2018 - 12:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Турецкая авиация нанесла удар по земельным угодьям мирных жителей в районе города Африн в Сирии. Видеозапись публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом военных действий на Ближнем Востоке.

По данным канала, который ссылается на сообщения активистов, на сегодняшний день близ Африна погибло не менее 60 мирных жителей, более ста получили ранения в результате бомбардировок, пишет Lenta.ru.

20 января Анкара официально объявила о начале военной операции на территории Сирии около города Африн. Заявленная цель операции — охрана границ и борьба с боевиками «Исламского государства».

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Lenta.ru: Появилось видео удара турецких ВВС по мирным жителям в Сирии
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