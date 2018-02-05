Венгер: В Армении нужен особый характер, чтобы стать высококлассным футболистом
5 февраля 2018 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян - выходец из такой страны, где нужно обладать особым характером, чтобы стать высококлассным футболистом. Об этом заявил главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер.
По его словам, он познакомился с Мхитаряном еще до его перехода в «Манчестер Юнайтед». Тренер отметил, что ему всегда нравилась игра армянского футболиста. Венгер сравнил Мхитаряна с испанским хавбеком Санти Касорлой.
«Сходство между ними есть. Он был исключительным игроком. Я познакомился с Мхитаряном еще до его перехода в «Манчестер Юнайтед». Мне всегда нравилась его игра. Генрих полностью отдается игре. В Армении нужно обладать особым характером, чтобы стать высококлассным футболистом. Он любит играть в футбол»,- сказал тренер.
Мхитарян в свою очередь отметил, что доволен тем, что удалось сделать три голевые передачи в матче «Арсенал» - «Эвертон».
«Мы одержали заслуженную победу. Нам надо продолжать в том же духе в следующих играх и думать о том, как набрать больше очков. В первом тайме мы показали хороший атакующий футбол, во втором – мы были не так сосредоточены»,- сказал Мхитарян.
«Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 5:1. Мхитарян провел на поле 90 минут и оформил три голевых паса за одну игру. Он дважды ассистировал Аарону Рэмзи и один раз – Пьер-Эмерику Обамеянгу.Мхитарян признан лучшим игроком матча «Арсенал» - «Эвертон» по версии ресурса WhoScored, который присудил футболисту 9,9 очков.
Photo. Reuters
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