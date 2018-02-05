// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Турции призвали не пить и не есть левой рукой

В Турции призвали не пить и не есть левой рукой
5 февраля 2018 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Использовать левую руку для приема пищи и питья мусульманам не рекомендуется. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением Турции по делам религии (Диянет).

«Устанавливая общие принципы в отношении еды и питья, пророк Мухаммед не считал использование левой руки приятной. Левой рукой едят и пьют шайтаны, поэтому он учил есть и пить правой рукой. Каждый мусульманин обязан прислушиваться к советам пророка, поэтому родители должны учить этому детей наряду с другими правилами», — говорится в фетве, пишет РИА Новости.

Однако Диянет отметил, что в случае «физических недостатков» использовать левую руку для еды и питья допустимо.

Ранее управление по делам религии Турции издало фетву о разводе, на основании которой супруги могут развестись по телефону, факсу или электронной почте, если муж трижды скажет или напишет слово talak («развод» по-арабски). Однако, жена должна убедиться, что сообщение было отправлено ее мужем. Согласно другой фетве Диянета, муж, который назвал свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней.

Ссылки по теме:
Ria.ru. В Турции призвали мусульман не есть левой рукой
Hurriyet Daily News. Demons use their left hand to eat: Turkey’s top religious body
 Самое значимое
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человекВ Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
В Берлине впервые появятся зоны безопасности для женщин на Новый год
ИГ приписало себе теракт в Петербурге
Массовые протесты в Иране: 2 человека погибли
В Калифорнии полностью легализовали употребление марихуаны
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
МОК хочет исключить бокс из программы Олимпиады-2020 Также Международный олимпийский комитет думает об исключении бокса из программы Олимпийских игр 2020 года
Каратист Гегам Никогосян завоевал бронзу на юношеском ЧЕ В весовой категории 52 кг у юношей Гегам Никогосян стал бронзовым призером. Другим армянским спортсменам не удалось занять призовых мест
Азербайджанские оппозиционеры: Внеочередные выборы президента упростят их фальсификацию По его словам, в проведении внеочередных выборов никакой необходимости не было
Дель Торо удостоился главной премии Гильдии режиссеров США На главную премию Гильдии режиссеров США также претендовали режиссеры Грета Гервиг (за фильм «Леди Берд»)