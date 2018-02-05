В Турции призвали не пить и не есть левой рукой

PanARMENIAN.Net - Использовать левую руку для приема пищи и питья мусульманам не рекомендуется. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением Турции по делам религии (Диянет).

«Устанавливая общие принципы в отношении еды и питья, пророк Мухаммед не считал использование левой руки приятной. Левой рукой едят и пьют шайтаны, поэтому он учил есть и пить правой рукой. Каждый мусульманин обязан прислушиваться к советам пророка, поэтому родители должны учить этому детей наряду с другими правилами», — говорится в фетве, пишет РИА Новости.

Однако Диянет отметил, что в случае «физических недостатков» использовать левую руку для еды и питья допустимо.

Ранее управление по делам религии Турции издало фетву о разводе, на основании которой супруги могут развестись по телефону, факсу или электронной почте, если муж трижды скажет или напишет слово talak («развод» по-арабски). Однако, жена должна убедиться, что сообщение было отправлено ее мужем. Согласно другой фетве Диянета, муж, который назвал свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней.