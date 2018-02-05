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Исследование: Мобильные телефоны не вредят здоровью человека

Исследование: Мобильные телефоны не вредят здоровью человека
5 февраля 2018 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Результаты масштабного исследования Национальных институтов здоровья США не показали, что мобильные телефоны могут нанести вред человеческому здоровью.

Хотя у крыс при воздействии радиочастотного излучения увеличивался риск повреждения ДНК и развития опухолей, эксперты указывают на недопустимость экстраполяции на людей данных, полученных при экспериментах на грызунах, пишет Lenta.ru о ссылкой на издание Science Alert.

В опыте использовалось около трех тысяч крыс, которых помещали в специальные камеры рядом с источником радиоизлучения, имитирующим мобильные телефоны 2G и 3G. Животные подвергались воздействию в течение девяти часов ежедневно. При этом даже самые низкие уровни радиации превышали разрешенные дозы, обычно получаемые людьми при использовании гаджетов. Показано, что у грызунов увеличился риск развития опухолей, однако исследователи утверждают, что неясно, вызвано ли это радиоизлучением.

Как отмечают ученые, хотя доля животных, у которых развились шванномы (опухоли в нервных волокнах), повысилась по сравнению с крысами в контрольной группе, разница может объясняться статистической погрешностью. Патологии были обнаружены не только в мозге, но и в ряде других органов, однако и в этом случае специалисты сомневаются в том, что это произошло по вине радиации. Даже завышенные дозы радиочастотного излучения, согласно выводам исследователей, не оказывали серьезного влияния на здоровье подопытных грызунов.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Развеян миф об опасности телефонов
The Star. Mobile phone radiation tied in study to rare tumour in rats
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