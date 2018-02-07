В Армении дороги в основном проходимы: Ларс открыт
7 февраля 2018 - 10:32 AMT
PanARMENIAN.Net - 7 февраля, по состоянию на 09:00, на территории Армении дороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
На территории республики в период с 7 по 10 февраля прогнозируется погода без осадков.
На перевале Варденяц местами образовался гололед.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.
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Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
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