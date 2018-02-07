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В Армении дороги в основном проходимы: Ларс открыт

В Армении дороги в основном проходимы: Ларс открыт
7 февраля 2018 - 10:32 AMT

PanARMENIAN.Net - 7 февраля, по состоянию на 09:00, на территории Армении дороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

На территории республики в период с 7 по 10 февраля прогнозируется погода без осадков.

На перевале Варденяц местами образовался гололед.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.

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